В тоннеле между США и Канадой сошли с рельсов более 40 грузовых вагонов

28 июня 2019 23:18 (UTC+04:00)

Более 40 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в тоннеле между США и Канадой, пострадавших нет, сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел утром в пятницу в тоннеле Сэнт Клэр (St. Clair Tunnel) между американским городом Порт-Гурон в штате Мичиган и Канадой. Как сообщил в Twitter управляющий городом Джеймс Фрид, в результате инцидента никто не пострадал.

"В настоящее время нет угрозы общественной безопасности в прилегающих районах", - сообщил Фрид. По его словам, на месте аварии работают представители обеих стран. По данным местной пожарной службы, которые приводит местное издание Port Huron Times Herald, в результате инцидента, причины которого пока не называются, с рельсов сошел локомотив и 46 вагонов.

Как сообщил радиостанции WPHM глава местной пожарной службы Кори Николсон, информация о возможном разливе серной кислоты не подтвердилась, содержащий опасное вещество вагон-канистра не получил повреждений.

Сообщается, что ликвидация последствий аварии может занять несколько дней.

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