Трамп прибыл на межкорейскую границу, где ожидает встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в воскресенье в демилитаризованную зону на границе двух Корей, где он рассчитывает провести короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трампа сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ранее президент США написал в Twitter, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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