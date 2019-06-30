Трамп прибыл на межкорейскую границу, где ожидает встретиться с Ким Чен Ыном

30 июня 2019 09:47 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прибыл в воскресенье в демилитаризованную зону на границе двух Корей, где он рассчитывает провести короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трампа сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ранее президент США написал в Twitter, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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