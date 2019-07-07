США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

7 июля 2019 15:20 (UTC+04:00)

США призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американский контингент, сообщил немецкой газете Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что уже обсудил свою просьбу с правительством Германии. "Германия думает о том, что может сделать. Может быть, это будут наземные войска, однако это может быть и гражданская, финансовая или другого рода военная поддержка", - отметил он.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Джеффри отметил, что теперь США пытаются найти союзников по коалиции, готовых продолжить участие: "Мы надеемся, что Германия будет делать больше". От союзников ожидается размещение нескольких сотен военнослужащих на северо-востоке Сирии.

Джеффри подчеркнул, что войска союзников требуются, в первую очередь, не для борьбы с террористами. "ИГ можно успешнее отбросить с помощью сирийских войск", - заявил он.

"Требуется определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, для логистики, обучения и технической помощи", - подчеркнул представитель. По его мнению, участие Германии необходимо для обеспечения стабильности в Сирии, без которой в страну вернется ИГ или аналогичная группировка.

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