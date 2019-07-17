В США оценили финансовые потери Турции от исключения из программы создания F-35

17 июля 2019 23:43 (UTC+04:00)

Финансовые потери Турции от исключения из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 составят около $9 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в среду на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Турция, к сожалению, абсолютно точно потеряет рабочие места и возможности для экономического развития в будущем из-за этого решения. Она не получит более $9 млрд, которые, как предполагалось, она могла бы получить благодаря своему вкладу в программу F-35 за все время ее действия", - сказала она.

"Все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы, которые в настоящий момент находятся в США, должны будут покинуть страну", - добавила Лорд.

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