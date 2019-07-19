Трамп заявил, что Иран заплатит, если решится на военные авантюры

Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится на военные авантюры, нацеленные против США. С таким предупреждением выступил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ради них же самих надеемся, что они не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, которую никто никогда не платил", - заявил президент США, комментируя нынешнюю напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Как заявил Трамп, у вооруженных сил США нет никаких сомнений в том, что они уничтожили в четверг иранский беспилотный летательный аппарат. Тегеран со своей стороны отрицает, что какой-либо из иранских беспилотников был уничтожен американцами.

"Нет, сомнения в этом нет. Мы его сбили", - сказал в свою очередь руководитель вашингтонской администрации.

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