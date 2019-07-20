Трамп заявил, что США располагают информацией о задержании Ираном двух танкеров

Власти Соединенных Штатов располагают информацией о задержании двух танкеров иранскими военными в Ормузском проливе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"Мы слышали, что был один танкер, мы также слышали, что их было два", - сказал он.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

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