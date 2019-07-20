Пентагон: США следят за ситуацией у берегов Ирана, не нарушая его воздушное пространство

Американские военные следят за ситуацией в Ормузском проливе с помощью самолетов-разведчиков, находящихся в международном воздушном пространстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя СЕНТКОМ подполковника Эрла Брауна.

"Наши патрульные самолеты находятся в международном воздушном пространстве, они отслеживают ситуацию в Ормузском проливе", - приводит его слова агентство Reuters. Браун отметил также, что СЕНТКОМ "поддерживает контакт с кораблями США, находящимися в этом районе, чтобы обеспечить их безопасность".

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Как сообщили в шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь. Представитель судовладельца заявил ТАСС, что на борту танкера находятся три российских моряка. В посольстве России в Тегеране ТАСС информировали, что представитель судовладельца подтвердил им "информацию о 3 российских моряках на борту".

Позже глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что в пятницу властями Ирана также был задержан прошедший Ормузский пролив танкер под либерийским флагом. Позднее британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar был задержан, но после ему было разрешено продолжить движение.

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