Трамп предполагает, что Мексика может разместить больше военных на границе с США

25 июля 2019 02:44 (UTC+04:00)

Власти Мексики могут направить больше военнослужащих на границу с Соединенными Штатами. Такое предположение высказал в среду президент США Дональд Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Западную Вирджинию. Трансляцию вел телеканал "Си-спэн", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп отметил, что сейчас на границе находятся более 20 тыс. мексиканских военных. "И они (власти Мексики - прим. ТАСС), вероятно, разместят еще", - добавил президент США.

В конце июня министр национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль объявил об отправке в граничащие с США регионы порядка 15 тыс. военнослужащих и бойцов Национальной гвардии, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов в соседнюю страну. До этого подразделения Национальной гвардии Мексики численностью около 6,3 тыс. человек приступили к патрулированию районов вдоль южной границы. Бойцы выполняют задачи по обеспечению безопасности, а также участвуют в проверке документов иностранных граждан вместе с сотрудниками миграционной службы.

Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США. Когда представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

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