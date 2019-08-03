США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе

3 августа 2019 08:54 (UTC+04:00)

Переговоры между представителями талибов и США в Дохе возобновятся сегодня, сообщил утром в субботу в твиттере представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Переговоры (...) возобновятся сегодня в 10:00 часов в Катаре", - говорится в сообщении Муджахида.

Накануне вечером о возобновлении переговоров с талибами сообщал также Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Только что добрался до Дохи, чтобы возобновить переговоры с талибами. Наша цель - мирное соглашение, а не соглашение о выводе войск, мирное соглашение, которое обеспечит вывод. Наше присутствие в Афганистане основано на условиях, и любой вывод будет основан на условиях", - говорится в сообщении Халилзада в твиттере.

"Талибы дают понять, что хотели бы заключить соглашение. Мы готовы к хорошему соглашению", - заявил американский дипломат.

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