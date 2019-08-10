ФБР занялось расследованием обстоятельств самоубийства финансиста Эпштейна

10 августа 2019 20:18 (UTC+04:00)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приняло решение провести расследование обстоятельств самоубийства в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, группа адвокатов Эпштейна подтвердили смерть своего подзащитного в тюрьме в Манхэттене. "Никто не должен умирать в тюрьме. Мы не можем подтвердить слухи о причине смерти, мы верим, что прокуратура и Служба маршалов США тщательно расследуют обстоятельства сегодняшней трагедии", - приводит газета заявление адвокатов.

Как информировала ранее телекомпания ABC, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

Он 23 июля был найден лежащим "в полубессознательном состоянии" в тюрьме. У телекомпании нет сведений, предпринимала ли охрана тюрьмы дополнительные меры для предотвращения повторной попытки финансиста покончить с собой.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

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