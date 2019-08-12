СМИ: в Испании из-за удара молнии сгорели 40 домов на колесах

12 августа 2019 18:07 (UTC+04:00)

Пожар, который начался в результате удара молнии, уничтожил 40 домов на колесах в испанском населенном пункте Вентальо (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, молния попала в парковку и спровоцировала возгорание. Огонь распространился на 1,5 тыс. кв. метров. В его тушении были задействованы шесть пожарных расчетов. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

На ряд населенных пунктов Каталонии в воскресенье обрушились сильные дожди. Это привело к затоплению улиц, перекрытию дорог и проблемам с движением транспорта.

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