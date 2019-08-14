Трамп: для обеспечения безопасности выборов необходима система идентификации избирателей

14 августа 2019 09:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что законопроекты о защите выборов от вмешательства должны обязательно включать положения, обязывающие избирателей предъявлять специальное удостоверение личности при голосовании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никакие дебаты о безопасности выборов не могут продолжаться без предварительного согласия о том, что идентификация избирателей должна играть очень важную роль в любом окончательном соглашении. Без ID-карт избирателей это все бессмысленно", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

В конце июля Сенат США голосовал за два законопроекта, направленных на защиту от вмешательства в американские выборы. Один из законопроектов предполагал использование при голосовании бумажных бюллетеней. Согласно второму, кандидаты, участники предвыборных кампаний и члены их семей должны сообщать в Федеральное бюро расследований (ФБР) о получении предложений помощи со стороны иностранных государств. Эти инициативы отказался поддержать лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, назвавший их предвзятыми.

Как отмечает газета The Hill, Трамп прокомментировал вопрос о безопасности выборов в то время, когда представители Демократической партии пытаются убедить Макконнелла одобрить вышеуказанные законопроекты.

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