В США предъявили обвинения стрелку из Филадельфии, ранившему шестерых полицейских

Прокуратура в штате Пенсильвания в субботу предъявила обвинения 36-летнему Моррису Хиллу, который 14 августа в течение нескольких часов вел стрельбу из жилого дома в Филадельфии и ранил шестерых стражей порядка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Philadelphia Inquirer.

Хиллу инкриминируются, в частности, покушение на убийство, нападение на сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение оружия и наркотиков. Он ответил на вопросы судьи по видеосвязи, находясь в следственном отделе полиции Филадельфии. Хиллу отказано в освобождении под залог.

Планируется, что обвиняемого до начала судебного процесса будут содержать в тюрьме в пригороде Филадельфии. Следующее судебное заседание назначено на 5 сентября. Прокуратура намерена добиваться того, чтобы Хилла приговорили к пожизненному тюремному заключению, заявляли ранее ее представители. Президент США Дональд Трамп в четверг также призвал к тому, чтобы Хилл был приговорен к продолжительному сроку заключения.

Обвинения также предъявлены еще четырем лицам. Власти полагают, что они вместе с Хиллом занимались распространением наркотиков. Они имеют право на освобождение под залог.

Хилл 14 августа открыл огонь по стражам порядка, которые прибыли к жилому дому на севере Филадельфии, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков. Он забаррикадировался на первом этаже и в течение нескольких часов вел стрельбу, у него имелась при себе полуавтоматическая винтовка AR-15 и несколько пистолетов. Огнестрельные ранения получили шесть стражей порядка, к настоящему времени они уже выписаны из больниц. Хилл после переговоров с властями сдался.

По данным полиции, мужчина до этого несколько раз был уличен в нарушении законов, касающихся хранения огнестрельного оружия, а также оказывал сопротивление при аресте.

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