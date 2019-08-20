Помпео: США сожалеют, что иранскому танкеру Grace 1 было разрешено покинуть Гибралтар

20 августа 2019 04:59 (UTC+04:00)

США выражают сожаление в связи с тем, что иранскому танкеру Grace 1 было разрешено покинуть акваторию Гибралтара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

"То, что так произошло, вызывает сожаление", - отметил госсекретарь, говоря о решении гибралтарских властей. Высказывания главы внешнеполитического ведомства США приводит агентство Reuters.

Как утверждал в интервью Помпео, благодаря средствам, которые Тегеран потенциально может выручить от продажи нефти, перевозимой танкером, Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) будет обладать "большими ресурсами, чтобы продолжать свою кампанию террора", сообщает Reuters.

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