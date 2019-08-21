Трамп допустил новое снижение налогов в США

21 августа 2019 01:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут быть дополнительно снижены налоги для стимулирования экономики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Да, мы рассматриваем различные (варианты) снижения налогов....Это одна из причин, почему мы находимся в таком сильном экономическом положении. Мы сейчас - страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. И у Азии было много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами", - заявил Трамп журналистам.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне опасений ряда экспертов по поводу возможной рецессии в США, в вероятность которой американский президент не верит.

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