Трамп встретится на саммите G7 с лидерами Британии, Франции, Японии, Индии, ФРГ и Канады

Президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита "семерки" (G7) встречи с лидерами Великобритании, Франции, Японии, Индии, ФРГ и Канады. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"Мы ожидаем, что он проведет целый ряд встреч с мировыми лидерами", - сказал он. "Они будут включать в себя встречи с премьер-министром Соединенного Королевства [Борисом] Джонсоном, [президентом] Франции [Эмманюэлем] Макроном, премьер-министром Японии [Синдзо] Абэ, премьер-министром Индии [Нарендрой] Моди, канцлером ФРГ [Ангелой] Меркель и премьер-министром Канады [Джастином] Трюдо", - добавил представитель администрации, уточнив также, что этот список не является полным.

В Белом доме отметили, что Трамп намерен обсудить с Трюдо пути усиления давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также торговлю и ситуацию в Гонконге.

"Во время двусторонней встречи на полях G7 будет обсуждаться широкий спектр вопросов, в числе которых торговля <...>, они обсудят пути усиления давления на Мадуро в Венесуэле, а также политическую ситуацию в Гонконге", - сказали в администрации.

Согласно сведениям, которые изложил другой участник брифинга, Трамп намерен реализовывать в Биаррице свою "повестку дня, предусматривающую совершенствование [системы] международной торговли" и направленную на повышение уровня благосостояния людей во всем мире.

По словам этого ведущего брифинга, приоритет Трампа на встрече с Джонсоном будет заключаться в обсуждении путей укрепления двустороннего партнерства США и Великобритании.

"Состоится прежде всего обсуждение предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза: что это будет означать, как мы будем работать вместе над наиболее эффективным управлением этим процессом, углубляя двусторонние отношения", - подчеркнул представитель исполнительной ветви власти США. Кроме того, подтвердил он, лидеры США и Великобритании рассмотрят перспективы заключения нового "соглашения о свободной торговле". "Мы с большим энтузиазмом относимся к перспективам этого, президент тоже, и мы хотели бы добиться определенного прогресса", - заверил американский чиновник.

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