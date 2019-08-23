США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования

23 августа 2019 02:28 (UTC+04:00)

США предпринимают необходимые шаги для ответа на угрозу со стороны ракет средней дальности РФ и Китая, заявил на заседании СБ ООН исполняющий обязанности постпреда США при организации Джонатан Коэн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, с окончанием существования ДРСМД "США предпринимают необходимые шаги для решения угрозы, которую представляют размещенные РФ и Китаем ракеты средней дальности".

Коэн подчеркнул, что США не обладают ракетами средней дальности наземного базирования.

Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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