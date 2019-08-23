Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил премьер-министру Канады Джастину Трюдо о необходимости выполнения финансовых обязательств в рамках обороны НАТО, сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь Помпео подчеркнул непоколебимую приверженность США (интересам - ред.) НАТО и важность того, чтобы союзники выполняли свои обязательства по инвестициям в оборону (членов альянса - ред..)", - говорится в заявлении Ортагус в связи с прошедшими в Оттаве переговорами.

Помпео находится с визитом в Канаде и ранее в четверг провел переговоры с главой МИД этой страны.

Президент США Дональд Трамп неоднократно упрекал союзников по НАТО в недостаточном финансировании альянса и требовал повышения их вкладов. Сегодня США является главным инвестором оборонных возможностей организации, что крайне раздражает действующую администрацию. Взнос Канады, по имеющимся данным, в 2019 году составляет 1,27% от ВВП страны, тогда как цель организации – 2%.

Как сообщили в госдепе, Помпео и Трюдо также обсудили отношения двух стран, в том числе новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой.

Госсекретарь США также выразил озабоченность Вашингтона в связи с тем, что в Китае по-прежнему остаются под арестом двое канадских граждан.

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