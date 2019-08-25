Трамп заявил, что США и Япония достигли принципиальной договоренности по торговой сделке

Соединенные Штаты и Япония достигли принципиального согласия по торговому соглашению, документ может быть подписан на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье президент США Дональд Трамп на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

"Мы работаем над торговым соглашением и достигли принципиального [согласия], - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома. - Мы, возможно, подпишем это на Генассамблее ООН".

"Япония также намерена закупить кукурузу из США на сотни миллионов долларов", - добавил он.

Как пояснил журналистам представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, соглашение будет касаться трех основных сфер: сельского хозяйства, отраслевых пошлин и цифровой торговли. "Это очень хорошая новость для наших фермеров", - отметил он, подчеркнув, что подписание документа "откроет рынки [для продукции] на сумму в $7 млрд".

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