В США в меню KFC появилась экспериментальная растительная "курица"

Сеть быстрого питания KFC добавила в свое меню экспериментальные "куриные" наггетсы и крылышки, изготовленные исключительно из растительных компонентов. Как сообщил в понедельник телеканал NBC, попробовать необычное блюдо можно пока лишь в одном ресторане в пригороде Атланты (штат Джорджия), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Продукт разработан калифорнийским стартапом Beyond Meat, основанным в 2016 году при участии миллиардера Билла Гейтса и актера Леонардо Ди Каприо. Изначально компания специализировалась на производстве растительных бургеров, которые, как утверждают их изобретатели, практически нельзя отличить по вкусу от обычных говяжьих. Фарш, из которого они сделаны, представляет собой смесь из гороха, риса и крупы маш в сочетании со свекольным соком, имитирующим кровь. Ранее такие растительные "говяжьи" бургеры уже включали в свое меню сети питания Subway, Del Taco, Carl's Jr и Dunkin', а также некоторые другие.

"Жареная курочка KFC Beyond насколько вкусна, что нашим посетителям трудно будет даже предположить, что сделана она из растений", - утверждает глава американской сети KFC Кевин Хохман. Если эксперимент будет признан удачным, новый продукт со временем станет доступен в ресторанах по всей стране.

Какие растительные ингредиенты входят в состав KFC Beyond, не уточняется. Продукт будет подходить для вегетарианцев и веганов, а также для тех, кто хочет разнообразить свою диету и попробовать что-то новое.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, на животноводство и птицеводство приходится около 14-18% мировых выбросов углекислого газа, что превышает показатель транспортного сектора (13,5%). Так, производство 1 кг говяжьего мяса приводит к выбросу в атмосферу 57,9 кг углекислого газа, а в процессе производства 1 кг куриного мяса, наименее загрязняющего атмосферу, выбрасывается 13,4 кг углекислого газа.

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