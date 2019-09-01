Число убитых в бойне в Техасе возросло до семи человек

Число жертв стрельбы, произошедшей в субботу в районе американского города Одесса (штат Техас), возросло с пяти до семи человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

По данным AP, среди погибших - сам стрелявший.

Как сообщил шеф полиции Одессы Майкл Герке, инцидент произошел после того, как сотрудник патрульно-постовой службы во время выборочной проверки на дороге остановил легковой автомобиль Honda золотистого цвета. Водитель выстрелил в патрульного, рванул в западном направлении к Одессе и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

Около кинотеатра Cinergy между ним и блюстителями порядка произошла перестрелка. Шеф полиции не уточнил, был ли злоумышленник застрелен или покончил с собой. По последним данным полиции, пострадал 21 мирный житель, ранения также получили сотрудник патрульно-постовой службы и двое полицейских.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал президента Дональда Трампа о стрельбе в Техасе. Вице-президент страны Майкл Пенс сообщил, что к расследованию причин очередной трагедии подключено ФБР.

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