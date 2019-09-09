Трамп пожелал эмиру Кувейта выздоровления

9 сентября 2019 05:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с эмиром Кувейта и пожелал ему быстрого выздоровления, сообщил в воскресенье представитель Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп был проинформирован, что его высочество Сабах ас-Сабах, эмир Кувейта, должен отложить его визит 12 сентября в Белый дом из-за госпитализации. Президент желает своему другу быстрейшего выздоровления и ждет с нетерпением возможности снова пригласить его в Вашингтон как можно быстрее", - говорится в сообщении представителя Белого дома.

Ранее сообщалось, что встреча между эмиром Кувейта шейхом Сабахом ас-Сабахом и президентом США Дональдом Трампом будет перенесена в связи с медицинским обследованием 90-летнего правителя ближневосточного эмирата.

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