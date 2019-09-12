В США предъявили обвинения мужчине, устроившему стрельбу в Эль-Пасо

12 сентября 2019 22:36 (UTC+04:00)

Власти американского штата Техас в четверг предъявили обвинения Патрику Крузиусу, который, по данным властей, в начале августа застрелил 22 человек в городе Эль-Пасо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Большое жюри присяжных сочло имеющиеся у прокуратуры улики достаточными для предъявления 21-летнему Крузиусу обвинений в убийствах при отягчающих обстоятельствах. Если молодой человек будет признан виновным, ему может грозить смертная казнь или пожизненное тюремное заключение. Представители прокуратуры ранее уже заявили, что будут добиваться высшей меры наказания для Крузиуса. Ему отказано в освобождении под залог.

По данным полиции, Крузиус открыл огонь по людям в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо 3 августа. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения. Крузиус сдался полиции. При задержании молодой человек сообщил стражам порядка, что стрелял именно он. Он также признал, что целью его нападения были мексиканцы.

Адвокат Крузиуса ранее заявил журналистам, что считает своей главной задачей не допустить смертной казни своего клиента.

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