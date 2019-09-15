Власти штата Нью-Йорк ограничили продажу электронных сигарет с ароматическими добавками

15 сентября 2019 22:58 (UTC+04:00)

Власти штата Нью-Йорк ограничили продажу несовершеннолетним электронных сигарет с ароматическими добавками - вейпов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье в своем Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.

"Сегодня я объявляю о чрезвычайный мерах по запрету на продажу ароматизированных электронных сигарет, - указал он. - Полиция штата и департамент здравоохранения усилят меры по борьбе с торговыми точками, осуществляющими продажу [вейпов] молодежи". По его словам, власти штата будут проводить секретные проверки магазинов. Если будет выявлен факт продажи электронных сигарет несовершеннолетним, торговцам грозит уголовное и административное преследование.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия по вопросу о том, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В четверг министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил о том, что власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет, последовавшей в результате тяжелого респираторного заболевания, а сейчас эксперты говорят уже о нескольких умерших по тем же причинам. Всего же властями страны было выявлено порядка 450 случаев подобных заболеваний в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.

В январе этого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Число старшеклассников, курящих вейпы и электронные сигареты, в 2018 году возросло на 78%, среди учеников 5-8 классов - на 48%. В итоге свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от вредной привычки с 2017 по 2018 год.

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