США и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам

17 сентября 2019 02:27 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам, окончательное двустороннее соглашение в сфере торговли будет заключено в ближайшие недели.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник Белым домом заявлении президента США Дональда Трампа, которое было направлено в американский Конгресс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить, что моя администрация достигла предварительного торгового соглашения по пошлинным барьерам с Японией, и я намерен заключить [окончательное] соглашение в ближайшие недели", - отметил президент.

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