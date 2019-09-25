Трамп пообещал Зеленскому попытаться найти время нанести визит на Украину

25 сентября 2019 23:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в среду пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине, ваш предшественник тоже не нашел время [для визита], можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну", - сказал Зеленский Трампу во время встречи в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я постараюсь", - ответил на это президент США. "Я знаю много людей с Украины, они отличные люди <...> Мне кажется, это страна с огромным потенциалом", - добавил Трамп.

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