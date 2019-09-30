Генерал Милли занял пост главы комитета начальников штабов США

30 сентября 2019 23:28 (UTC+04:00)

Новый председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли официально вступил в должность, он сменил на этом посту генерала Джозефа Данфорда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Церемония приведения к присяге нового председателя объединенного комитета начальников штабов прошла на военной базе Форт-Майер в Виргинии в присутствии президента США Дональда Трампа. Милли принес присягу на Библии, которую держала его супруга, клятву своему преемнику зачитывал генерал Данфорд.

Милли был предложен на пост президентом Трампом в декабре 2018 года, когда занимавший этот пост с 2015 года генерал Джозеф Данфорд объявил о намерении уйти на пенсию. Сенат утвердил кандидатуру Милли в июле 2019 года.

Четырехзвездный генерал Милли, выпускник Принстона, с 2015 года возглавлял штаб сухопутных сил. Он прослужил в вооруженных силах США более 35 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США
США 30 сентября 23:58
КНДР надеется на скорое начало переговоров с США
Другие страны 30 сентября 21:56
Американские военные уничтожили десять боевиков в Сомали
В мире 30 сентября 21:06
В США торговая сеть Forever 21 объявила себя банкротом
США 30 сентября 07:11
Наследный принц Саудовской Аравии считает "актом войны" атаки на Saudi Aramco
Другие страны 30 сентября 05:27
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
США 30 сентября 04:45
Лента новостей
В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО)
Общество 00:34
Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США
США 30 сентября 23:58
Россия, Иран и Турция скоро проведут в Нур-Султане встречу высокого уровня
Россия 30 сентября 23:02
Fitch: рост мирового ВВП в 2020 году замедлится до восьмилетнего минимума
Бизнес 30 сентября 22:37
Турция намерена форсировать создание зоны безопасности на севере Сирии
Турция 30 сентября 22:10
КНДР надеется на скорое начало переговоров с США
Другие страны 30 сентября 21:56
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на спектакле "ЛЕЙЛА. FONS VITAE" (ФОТО)
Политика 30 сентября 21:33
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации проектов "Раздвигающиеся стены" и "Вселение надежды" (ФОТО)
Политика 30 сентября 21:31
Американские военные уничтожили десять боевиков в Сомали
В мире 30 сентября 21:06