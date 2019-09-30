Генерал Милли занял пост главы комитета начальников штабов США

Новый председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли официально вступил в должность, он сменил на этом посту генерала Джозефа Данфорда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Церемония приведения к присяге нового председателя объединенного комитета начальников штабов прошла на военной базе Форт-Майер в Виргинии в присутствии президента США Дональда Трампа. Милли принес присягу на Библии, которую держала его супруга, клятву своему преемнику зачитывал генерал Данфорд.

Милли был предложен на пост президентом Трампом в декабре 2018 года, когда занимавший этот пост с 2015 года генерал Джозеф Данфорд объявил о намерении уйти на пенсию. Сенат утвердил кандидатуру Милли в июле 2019 года.

Четырехзвездный генерал Милли, выпускник Принстона, с 2015 года возглавлял штаб сухопутных сил. Он прослужил в вооруженных силах США более 35 лет.

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