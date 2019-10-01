Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек

1 октября 2019 07:42 (UTC+04:00)

Число жертв вейпов в США возросло до 15 человек: выяснилось, что 65-летний мужчина в штате Небраска скончался от употребления курительной смеси, сообщает телеканал NBC News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным местного министерства здравоохранения, умершему было 65 лет. Как заявил эпидемиолог штата Том Сафранек, мужчина умер еще в мае, но причину смерти удалось установить только сейчас - после волны сообщений об осложнениях из-за курения вейпов и ряда смертельных случаев.

Всего на сегодня зафиксировано более 800 обращений о проблемах с дыхательной системой в связи с вейпами.

Как сообщалось ранее, Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США выяснил, что большинство любителей вейпов, жаловавшихся на проблемы, пользовались устройствами, содержащими смеси с марихуаной с "черного рынка".

Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники местного минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом: у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.

Ряд штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки пока не названы. Предполагается, что продавцы будут обязаны получать разрешение на продажу каждого вида такой продукции у властей, однако механизм пока также не прописан.

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