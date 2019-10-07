США приступают к серийному производству новейших перехватчиков системы ПРО

7 октября 2019 20:25 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты начинают серийное производство новейших перехватчиков своей системы противоракетной обороны - SM-3 Block IIA, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщил в понедельник директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл.

"Я был на прошлой неделе воодушевлен тем, что мы приняли решение о первоначальном производстве SM-3 Block IIA, - заявил американский военачальник, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - Мы движемся по пути серийного производства этих ракет".

"Они нужны для [комплекса ПРО] Aegis Ashore. И, если они обладают потенциалом централизовывать угрозы большей дальности, так оно и лучше. Командующие на местах получат больше инструментов для эшелонированной обороны от баллистических ракет", - отметил Хилл.

Перехватчики SM-3 Block IIA производятся одной из крупнейших корпораций американского военно-промышленного комплекса - Raytheon. По ее свидетельству, эти перехватчики станут центральным элементом европейской составляющей системы ПРО США. Планируется, что они будут развернуты в Польше.

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