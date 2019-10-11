В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров

11 октября 2019 22:02 (UTC+04:00)

Около 100 тысяч человек были эвакуированы в Калифорнии из-за природных пожаров, сообщает отделение полиции Лос-Анджелеса в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранительных служб, огонь уничтожил уже почти две тысячи гектаров на территории штата. По меньшей мере 25 тысяч домов были эвакуированы.

Полиция сообщает, что для размещения эвакуированных жителей и их маленьких домашних животных были созданы четыре эвакуационных центра.

Ранее пожарная служба Калифорнии назвала компанию PG&E виновницей самого смертоносного пожара в истории штата: в ноябре прошлого года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений. Пожарная служба установила, что причиной возгорания стали линии электропередачи PG&E. Компания должна выплатить 1 миллиард долларов в качестве компенсации.

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