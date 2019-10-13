Трамп заявил, что войска США не должны оставаться в Сирии для охраны границы с Турцией

13 октября 2019 10:38 (UTC+04:00)

Войска США не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы, им следует уйти. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных политиков в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь есть эта зона глубиной в 30 км вдоль границы Турции. Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем обеспечить безопасность нашей собственной границы", - сказал он, очевидно, подразумевая кризис с нелегальными мигрантами на южных рубежах США.

"Мы победили ИГ (террористическую группировку "Исламское государство") , мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой", - добавил Трамп.

Глава государства подчеркнул, что не все разделяют его взгляды, но он считает свою позицию правильной. "Что касается Турции и курдов, то я могу долго об этом рассказывать, потому что я понимаю эту ситуацию, на мой взгляд, лучше, чем большинство", - утверждал Трамп.

"В Сирии мы, как предполагалось, должны были оставаться 30 дней, а в итоге были там 10 лет. Эти войны никогда не заканчиваются, мы должны вернуть наших солдат домой из этих нескончаемых войн", - заявил президент. "Порой нужно знать, за что мы воюем. Мы не можем оставаться там вечно, нам надо вернуть наших замечательных героев домой, время пришло", - подчеркнул американский лидер.

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