В Конгрессе анонсировали внесение законопроекта о санкциях против Турции

16 октября 2019 02:18 (UTC+04:00)

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм намерен в четверг внести в Конгресс законопроект о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом, как сообщило агентство Reuters, законодатель сообщил журналистам во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я буду вносить [законопроект о] санкциях против Турции в четверг. Я ценю то, что администрация сделала в отношении Турции исполнительными действиями, но большее впереди", - приводит агентство слова Грэма.

На прошлой неделе Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен представили основные положения своего законопроекта о санкциях против Турции. Помимо прочего, они предлагают ввести санкции в отношении активов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и других представителей турецкого руководства, ограничить выдачу виз официальным лицам Турции. Законопроект также предусматривает меры против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, рестрикции в отношении энергетического сектора страны и запрет на оказание США военной помощи Турции.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее действиями в Сирии. Как следует из документа, Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в этой стране.

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