Трамп объявил, что выдвигает на место главы Минэнерго Дэна Бруйетта

19 октября 2019 00:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что выдвигает на пост министра энергетики США кандидатуру Дэна Бруйетта, который в настоящий момент занимает должность заместителя главы этого ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад выдвинуть заместителя министра Дэна Бруйетта на должность министра энергетики. Опыт Дэна в этой области не имеет равных. Настоящий профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу!" - написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома также поблагодарил за работу действующего главу Минэнерго Рика Перри, о предстоящей отставке которого он сообщил в четверг. "Я хочу поблагодарить министра энергетики Рика Перри за выдающуюся работу, которую он проделал. Он покинет [свой пост] в конце года, чтобы следовать другим [своим] интересам. Он был отличным губернатором Техаса и прекрасным министром энергетики. Кроме того, он является моим другом", - добавил Трамп.

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