Помпео назвал трусливым теракт в мечети в Афганистане

19 октября 2019 23:25 (UTC+04:00)

США решительным образом осуждают теракт в мечети в афганской провинции Нангархар. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Вчерашняя атака на молящихся показывает трусость и жестокость тех, кто пренебрегает человеческими жизнями и привержен насилию в отношении невинных, - отмечается в тексте. - Мы решительно осуждаем это преднамеренное нападение на мирных граждан, выражаем соболезнования семьям жертв. Афганцы как и все имеют право жить и молиться в безопасности".

США "привержены достижению мира и стабильности в Афганистане и продолжать бороться с терроризмом", подчеркнул госсекретарь.

В пятницу при взрыве в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 62 человека. Трагедия произошла во время молитвы. Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

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