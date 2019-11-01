Вашингтон хочет дополнить список стран, гражданам которых закрыт въезд в США

1 ноября 2019 08:48 (UTC+04:00)

Американская администрация изучает вопрос внесения еще нескольких стран в список государств, гражданам которых закрыт въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, запрет на въезд в США призван стать мерой давления на власти тех стран, которые отказываются делиться электронной документацией и информацией с американскими коллегами. Таких государств пока насчитывается менее пяти. Вашингтон ставит перед собой цель убедить власти этих стран изменить свою позицию в сфере обмена информацией. Администрация США считает, что запрет на въезд - это самый действенный способ добиться желаемого.

Согласно публикации, США не планируют вводить запрет для всех намеченных стран одновременно. Ограничения разрабатываются с учетом специфики каждого государства.

Трамп в 2017 году воспользовался президентскими полномочиями, чтобы запретить въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Данная мера подверглась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.

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