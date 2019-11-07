В Катаре начались переговоры талибов и спецпредставителя США по Афганистану

7 ноября 2019 20:40 (UTC+04:00)

Неформальные переговоры между представителями радикального движения "Талибан" и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом начались в Катаре, заявил источник, близкий к талибам, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Неофициальные переговоры между "Талибаном" и Халилзадом начались в Катаре", - сообщил источник.

Ранее Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

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