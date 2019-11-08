Илон Маск рассказал, что нужно для создания колонии на Марсе

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что необходимо для создания колонии на Марсе. Об этом он сообщил в твиттере, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По расчетам предпринимателя, понадобится около тысячи кораблей Starship, чтобы построить на планете способное самостоятельно функционировать поселение. Для этого нужно будет отправить туда не менее миллиона тонн ресурсов и оборудования.

Так как Земля и Марс сближаются на достаточное для полетов расстояние раз в два года, то доставка грузов займет примерно 20 лет, объяснил Маск.

Он добавил, что каждый запуск обойдется SpaceX примерно в два миллиона долларов.

В конце сентября SpaceX показала журналистам полностью собранный корабль Starship, который предназначен для полетов на Марс и других межпланетных миссий. По словам Маска, первый запуск на высоту около 20 километров состоится через один-два месяца. Ранее SpaceX успешно испытала прототип Starship: аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.

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