В центре Нью-Йорка установили 23-метровую рождественскую ель

10 ноября 2019 10:53 (UTC+04:00)

Главная рождественская елка Нью-Йорка была установлена в субботу в центре мегаполиса на площади Рокфеллер-плаза. Хвойное дерево высотой более 23 метров и массой около 14 тонн привезли на огромном грузовике из округа Ориндж, расположенного к северу от крупнейшего мегаполиса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ель поставили на специальный постамент с помощью крана несколько десятков рабочих. Дерево было подарено мегаполису жительницей штата Нью-Йорк Кэрол Шульц. В эфире местного филиала телеканала NBC она рассказала, что приобрела саженец в 1959 году.

Первоначально ель росла в горшке на кофейном столике, позже ее пересадили на участок. "Я сказала: "Не думаю, что она приживется". Но вы знаете, как иногда случается. Она выросла и стала прекрасным деревом", - отметила Шульц. "Я счастлива, что все смогут его увидеть", - добавила она.

"Здесь на Рокфеллер-плаза оно кажется гораздо более высоким, чем дома. Трудно поверить, что оно росло у меня во дворе", - сказала она журналистам газеты New York Post.

Как ожидается, ель украсят огромными гирляндами, суммарная длинна которых составляет около 8 км. На верхушку по традиции водрузят гигантскую хрустальную звезду. Ее создали мастера австрийской фирмы Swarovski.

Традиционно рождественский сезон в США начинается в день, когда на этой ели загорятся огни. В этому году церемония зажжения огней состоится 4 декабря. Ожидается, что в течение праздничного сезона к дереву будут ежедневно приходить около полумиллиона человек. Стоять в центре мегаполиса оно будет до 14 января 2020 года, после чего его отправят на лесопилку.

Традиция установки рождественской ели на Рокфеллер-плаза появилась в начале 1930-х годов. Рабочие, возводившие комплекс зданий Рокфеллер-центра, впервые в 1931 году установили праздничное дерево прямо на строительной площадке. Тогда шестиметровую ель украсили бумажными гирляндами и лесными ягодами. Первая церемония зажжения рождественских огней состоялась там в 1933 году, с тех пор ель стали украшать электрическими гирляндами. С 1997 года церемония включения гирлянд на главной ели Нью-Йорка транслируется в прямом эфире.

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