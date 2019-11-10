США намерены охотиться за преемником аль-Багдади

10 ноября 2019 22:23 (UTC+04:00)

США хорошо знают преемника уничтоженного лидера террористической группировки ИГ Абу-Бакра Аль-Багдади и будут за ним охотиться, заверил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Его (аль-Багдади - ред.) смерть окажет очень существенное влияние и нарушит работу всей организации. Представляется, что они заменили его новым лидером. У нас на этого человека есть значительный объем информации, и в предстоящие дни, недели и месяцы мы посмотрим, сможет ли он снова собрать организацию воедино. Мы будем за ним внимательно следить и, когда представится возможность, начнем и на него охоту", - сказал Милли в интервью ABC.

По данным СМИ, преемником аль-Багдади группировка назначила человека, известного под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

О ликвидации основателя ИГ аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.

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