Помпео провел переговоры с главой МИД Франции

15 ноября 2019 23:56 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече на полях министерской конференции стран коалиции по борьбе с ИГ сотрудничество в рамках НАТО, вопрос вступления Албании и Северной Македонии в ЕС, а также поддержку Украины. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили усилия, гарантирующие разгром ИГ. Стороны также рассмотрели необходимость продолжения сотрудничества в рамках НАТО, - отмечается в тексте. - Майкл Помпео подтвердил твердую приверженность администрации США альянсу".

"Министры обменялись мнениями о важности присоединения Албании и Северной Македонии к ЕС, поддержки Украины и привлечения Ирана к ответственности за продолжающиеся провокации", - сообщили в Госдепартаменте.

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