Google ужесточила правила размещения политической рекламы

Американская компания Google сообщила об ужесточении правил, касающихся размещения политической рекламы на своих платформах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая недавнее беспокойство и споры о политической рекламе и важность совместного доверия к демократическому процессу, мы хотим укрепить доверие избирателей к политической рекламе, которую они могут видеть на наших рекламных площадках. Таким образом, мы вносим некоторые изменения в обработку политической рекламы на наших площадках во всем мире", - сообщается в заявлении Google.

Компания заявила, что основными форматами, которые она предлагает политическим рекламодателям, являются поисковые объявления в Google (поиск по определенной теме или кандидату), поиск в YouTube и объявления, размещенные на некоторых сайтах и приносящие доход партнерам компании.

Компания подчеркнула, что ограничивает направление избирательной рекламы такими категориями, как возраст, пол и местоположение. В заявлении подчеркивается, что те, кто дают политическую рекламу, могут продолжать давать контекстную рекламу, в частности показывать рекламные материалы пользователям, которые читают или наблюдают за определенной историей.

Отмечается, что новые правила начнут работать в Великобритании в течение недели, а в странах Евросоюза вступят в силу к концу года. В остальных странах мира они будут действовать с 6 января 2020 года.

Ранее основатель Twitter Джек Дорси заявил о решении запретить всю политическую рекламу на платформе. Запрет начнет действовать с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как это изменение вступит в силу. Компания разъяснила, что под определение политического попадает "контент, который ссылается на кандидата, политическую партию, избранного или назначенного государственного служащего, выборы, референдум, избирательный бюллетень, законодательство, постановление, директиву или судебное решение".

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