Байден в случае избрания президентом не намерен сам решать вопрос о преследовании Трампа

21 ноября 2019 07:38 (UTC+04:00)

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае избрания на высший государственный пост в 2020 году не будет самостоятельно решать вопрос о возможном уголовном преследовании нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, а передаст его на рассмотрение министра юстиции, одновременно выполняющего функции генерального прокурора. Соответствующее заявление он сделал в среду в Атланте (штат Джорджия) на пятых общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не намерен решать вопросы, касающиеся уголовного преследования, - сказал политик. - Это не входит в обязанности президента США. Я передам все эти вопросы на рассмотрение выдвинутого мною министра юстиции и генерального прокурора, и если будут основания для уголовного преследования, то все должно осуществляться в рамках закона".

Он отметил, что призывы отправить Трампа за решетку, подобные тем, что звучали в рядах республиканцев во время предвыборной кампании 2016 года в адрес кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, "не слишком полезны". "Мы должны стремиться к тому, чтобы объединить американцев", - добавил Байден.

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