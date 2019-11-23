Трамп оценил перспективу полного запрета электронных сигарет

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу планы повысить до 21 года минимальный возраст законного употребления электронных сигарет, по аналогии с возрастом потребления алкоголя, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сделаем 21 год", - сообщил Трамп журналистам в ходе встречи в Белом доме по проблеме вейпинга. Во встрече принимали участие министр здравоохранения Алекс Азар, сенатор Митт Ромни и представители табачной индустрии.

Вместе с тем Трамп осторожно высказался о перспективе полного запрета электронных сигарет со вкусовыми добавками. Этой меры добивались участники встречи из числа организаций здравоохранения. Трамп сравнил ситуацию с эрой Сухого закона в США, когда власти неудачно пытались запретить производство алкоголя.

"Посмотрите на Сухой закон. Если вы им это не даете, то (товар) попадет в страну нелегально... На улицах будут продавать ужасные вещи", - сказал Трамп.

Ромни, представляющий в сенате штат Юта, обвинил компании-производители в сознательном таргетировании детской аудитории. По его словам, даже в Юте, где большинство населения - консервативные приверженцы мормонистской религии, имеет место настоящая эпидемия вейпинга среди школьников.

"Юта - мормонский штат, и при этом половина детей в старшей школе занимаются вейпингом", - заявил Ромни.

Власти США ищут пути борьбы с эпидемией легочных заболеваний, связанных с вейпингом. По последним данным, погибли 39 человек, более 2 тысяч получили повреждения легких. В подавляющем большинстве случаев речь шла об употреблении смесей с марихуаной или витаминами, однако электронные сигареты также на подозрении. Кроме того, употребление электронных сигарет стремительно растет среди подростков - по последним данным, до 28% старшеклассников используют эти сигареты.

Крупнейший производитель электронных сигарет компания JUUL уже отказалась на фоне эпидемии от картриджей с фруктовыми вкусами и вкусом мяты, хотя оставила в своем ассортименте вкус ментола. Компания также обещала согласиться с мерами регулирования рынка, которые предложат федеральные власти. Однако конкуренты JUUL, которые участвовали во встрече в Белом доме в пятницу, убеждали Трампа, что подобная тактика компании - лишь уловка в попытке сохранить доминирующее положение на рынке.

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