В Калифорнии электричка врезалась в брошенный на путях фургон

Пригородный поезд врезался в брошенный на железнодорожных путях жилой фургон в штате Калифорния, несколько пассажиров поезда получили незначительные травмы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел утром в пятницу в Санта-Фе Спрингс в пригороде Лос-Анджелеса, электричка направлялась в северо-восточном направлении из Орандж Каунти в Лос-Анджелес. Столкновение с брошенным на путях автомобильным фургоном произошло около 05:30 утра. В результате фургон загорелся и, как сообщают очевидцы, разлетелся на куски.

По информации телеканала, в момент столкновения в автофургоне людей не было. Во время вынужденного торможения поезда легкие травмы получили четыре пассажира, которым прибывшие на место аварии врачи оказали необходимую помощь, госпитализация не понадобилась. Полиция Лос-Анджелеса сообщила в своем Twitter-аккаунте, что раненых в результате инцидента нет.

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