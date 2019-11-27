Трамп заявил о готовности объявить террористическими группировками наркокартели из Мексики

27 ноября 2019 05:29 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности объявить мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями. С таким заявлением американский президент выступил в интервью американскому радиоведущему Биллу О'Райли, фрагмент которого был опубликован во вторник на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трампу был задан вопрос относительно того, намерен ли он объявить наркокартели, действующие на территории Мексики, иностранными террористическими организациями. "Они будут объявлены, - сказал Трамп. - Послушайте, мы ежегодно теряем 100 тыс. человек из-за того, что происходит, и из-за того, что проникает к нам из Мексики".

"Они точно будут объявлены [террористическими организациями], - подчеркнул американский лидер. - Я работал над этим последние 90 дней. Поймите, объявить [ту или иную организацию террористической] не так просто, необходимо пройти процесс, и мы плотно этим занимаемся".

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