Помпео поддержал президента Колумбии на фоне протестов

28 ноября 2019 08:33 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео выразил в телефонном разговоре поддержку президенту Колумбии Ивану Дуке перед лицом протестов, сообщил госдепартамент, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь Помпео приветствовал национальный диалог, который президент Дуке созвал в Колумбии в ответ на недавние демонстрации... Госсекретарь Помпео подтвердил твердую поддержку США правительству Колумбии в его усилиях обеспечить мирное демократичное выражение мнений", - говорится в заявлении госдепа.

В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.

Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.

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