В Техасе локализовали пожар на химическом заводе

Пожар на химическом заводе в Техасе, вызвавший эвакуацию 50 тысяч человек, локализован, заявил глава округа Джефферсон Джефф Брэник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем сказать, что он локализован", - сказал Брэник в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

Таким образом, по его словам, приказ об эвакуации в четырехмильной (6,5-километровой) зоне вокруг завода был отменен. При этом пожар потушен еще не до конца, и неизвестно, когда это произойдет.

Мощные взрывы начались на заводе в среду, на соседние поселения стали падать обломки, а облако дыма и пожар были видны за многие километры. Один из взрывов подкинул высоко в воздух сделанную из стали башню.

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