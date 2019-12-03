США ищут более долговременные варианты СНВ с участием Китая

3 декабря 2019 00:29 (UTC+04:00)

США не приняли решения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, ищут более долговременные варианты соглашения с участием КНР, заявил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Крис Форд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Срок действия договора истекает в начале 2021 года.

"Это (продление СНВ-3 — ред.) рассматривается, мы не приняли того или иного решения", - сказал Форд, выступая в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне.

"Мы ищем более долговременные варианты", - добавил он.

По его словам, США подходят к вопросу, исходя из того, насколько продление или непродление СНВ-3 поможет предотвращению трехсторонней гонки вооружений между Вашингтоном и Москвой, которые связаны условиями договора, а также и Пекином, который не входит в договор.

По словам Форда, даже если США продлят СНВ-3, Россия уже выстраивает потенциал "вне контекста СНВ-3". Он упомянул ряд образцов вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным, включая гиперзвуковые и подводные средства доставки.

"Большая часть этого, скорее всего, ни при каких сценариях не будет включена в СНВ-3", - констатировал Форд.

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