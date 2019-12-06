США могут перебросить на Ближний Восток до 7 тыс. военнослужащих

Министерство обороны США рассматривает возможность дополнительной отправки 4-7 тыс. военнослужащих на Ближний Восток для противодействия Ирану в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг телекомпания CNN.

В среду глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах опровергла информацию газеты The Wall Street Journal, которая сообщила со ссылкой на должностных лиц США, что вашингтонская администрация рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.

Как указывает CNN, передислокация войск может быть обусловлена необходимостью укрепления противовоздушной обороны в связи с возросшей угрозой от действий Тегерана в регионе, в том числе связанных с доставкой ракет на территорию Ирака. Отмечается, что в настоящее время в Пентагоне ведутся дискуссии о том, какие именно дополнительные военные возможности необходимы на Ближнем Востоке, а также о сроках пребывания контингента в регионе.

Отмечается, что Соединенные Штаты для усиления своего присутствия могут использовать сухопутные, воздушные и морские силы. Не исключено, что на первом этапе будут передислоцированы 3-4 тыс. военнослужащих.

Как проинформировала 5 декабря газета The New York Times, американские власти полагают, что Тегеран тайно перебрасывает на территорию Ирака баллистические ракеты малой дальности, которые могут быть применены в случае атаки на Иран. В материале не уточняется, о каких именно типах вооружений идет речь. По оценкам издания, ракеты могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам, где находятся военные США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.