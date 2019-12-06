Трамп обсудит 13 декабря с президентом Парагвая демократию в регионе

6 декабря 2019 08:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обсудит с коллегой из Парагвая Марио Абдо Бенитесом 13 декабря в Белом доме двустороннее сотрудничество и поддержку демократии в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в четверг вечером сообщении пресс-службы главы американской администрации.

"Визит [президента Парагвая] будет посвящен укреплению двустороннего сотрудничества для экономического процветания и поддержки демократии в Парагвае и в регионе, - отмечается в тексте. - Президенты обсудят ряд вопросов, включая усилия по укреплению верховенства права, демократии, расширение прав женщин, противодействие международным преступным организациям и наращивание двусторонней торговли".

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